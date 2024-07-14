داليا مصطفى تحتفل بعيد ميلاد زوجها شريف سلامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة داليا مصطفى، بعيد ميلاد زوجها الفنان شريف سلامة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت داليا، فيديو ضم صورا تجمعهما، وعلقت عليها: "حبيبي، ربنا يخليك ليا، ونفضل طول العمر لحد أخر يوم في عمري كل سنة وأنت بخير وصحة".

يذكر أن أخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023، بينما شارك شريف سلامة في رمضان 2024 بالجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1 مع الفنانة دينا الشربيني.

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