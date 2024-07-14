بالصور| تركي آل الشيخ يعيد نشر فيديو جمعه بـ"فنان العرب" محمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر فيديو جمعه بـ"فنان العرب" محمد عبده أثناء تواجده في الاستديو.

وضم الفيديو الذي نشره تركي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جمعته ومحمد عبده.

يذكر أن الفنان محمد عبده أعلن عن إصابته بمرض السرطان، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم" المعروض على قناة العربية: "أنا الحمد لله بفضل الله بحالة جيدة".

https://www.instagram.com/stories/turkialalshik/3411807619657136401/

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