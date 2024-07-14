بـ"التايجر".. ياسمين عبدالعزيز تتألق في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحدث ظهور لها مع جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية فستان "تايجر".

وانهالت عليها تعليقات، وجاءت كالآتي: "مثال الجمال، إيه القمر ده، أجمل ست، المعنى الحقيقي للجمال، غزالة، الجمال كله".

وكانت ياسمين عبدالعزيز أعلنت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025 من إنتاج شركة سينرجي.

وغابت ياسمين عن المشاركة في دراما رمضان 2024، وقدمت مسلسل "ضرب نار" في رمضان 2023، وشاركها البطولة أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود.

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