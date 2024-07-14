بالصور| منة فضالي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صورًا جديدة لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، نالت إعجاب جمهورها.

ونشرت منة الصور، على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عندما تجد راحة البال، فالأشياء الجميلة تأتي دائمًا من الله"، وظهرت بإطلالة صيفية مميزة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "منورة، كتير بحبك، تركيا منورة، ماشاء الله، إيه القمر ده".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

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