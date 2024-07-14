الموسيقار خالد حماد: علاقتي بمهرجان جمعية الفيلم تمتد لـ30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الموسيقار خالد حماد بجائزة أحسن موسيقى تصويرية عن فيلم بيت الروبي، في الدورة الخمسين من مهرجان جمعية الفيلم، والتي أقيم حفل ختامها أمس السبت 13 يوليو.

وأعرب حماد عن سعادته بالجائزة كما صرح أن مهرجان جمعية الفيلم له مكانة خاصة عنده كون القائمين عليه نجوم كبار في عالم صناعة السينما وأساتذة له في هذا المجال ومن محبي الفن السابع المخلصين له.

وأضاف "هناك سبب شخصي أيضا لأن مهرجان جمعية الفيلم هو المكان الذي حصلت منه على أول جائزة في مشوار عملي في مجال السينما كصانع محترف للموسيقى التصويرية وذلك كان في صورة (شهادة تقدير) خاصة للموسيقى التصويرية عن فيلم (ضحك ولعب وجد وحب) عام ١٩٩٤، وكان من الغريب وغير المتوقع بالنسبة لي أن تُمنح شهادة كهذه لموسيقي صغير السن وفي عمله الأول وبالمصادفة لم أكن في مصر فقد كنت في زيارة عند أهل والدتي في الاتحاد السوفيتي وعند عودتي تلقيت مكالمة من مخرج الفيلم الفنان طارق التلمساني ليخبرني بحصولي على تلك الشهادة وقد كانت مفاجأة غير متوقعة وكنت في غاية السعادة لحصولي عليها في أول فيلم روائي طويل أضع له الموسيقى التصويرية، ويكفيني فخراً أن إمضاء المخرج الراحل الكبير صلاح أبو سيف كرئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة موجودة على تلك الشهادة الممنوحة لي".

وتابع حماد "واليوم وفي ٢٠٢٤ وفي هذه الدورة المميزة وهي احتفال المهرجان باليوبيل الذهبي له أجد نفسي أتسلم جائزة أحسن موسيقى من نفس المهرجان عن فيلم (بيت الروبي) وهو ضمن الأفلام التي عرضت في ٢٠٢٣ مما يعني مشوار في السينما ممتد لنحو ٣٠ سنة بدأتها في سن مبكرة للغاية والحمد لله مستمر فيها، وفي خلال تلك الفترة حصلت على جائزتين من نفس المهرجان أحدهما كان عن فيلم فيلم ثقافي وهو كان شيء لافت جداً بالنسبة لي وذلك لكونه فيلم كوميدي ونحن كسينمائيين بشكل عام نعاني من عدم الاهتمام بالأفلام الكوميدية في المهرجانات وذلك على مستوى العالم، فهي عادةً لا تأخذ حقها الكافي من التقدير الأدبي برغم صعوبتها الشديدة ..

وكذلك حصلت من نفس المهرجان على جائزة أحسن موسيقى عن فيلم (عمارة يعقوبيان)".

جدير بالذكر أن حفل ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم شهد تكريم عدد كبير من النجوم ورموز السينما، بينهم: السيناريست عاطف بشاي، النجمة إلهام شاهين، النجم أحمد بدير، إلى جانب أسماء الراحلين: الكاتب والممثل والمخرج السيد بدير، المخرج هنري بركات، النجمة هند رستم.