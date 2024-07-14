بالصور| حورية فرغلي تبدأ تصوير فيلم "المدرسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت النجمة حورية فرغلي تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد "المدرسة" -اسم مؤقت- في الديكور الأول الداخلي بأحد الاستوديوهات الرئيسية داخل محافظة الجيزة.

وجمعت المشاهد الأولى حورية بعدد من أبطال الفيلم، بينهم: طارق النهري، نور الكاديكي، محمود فارس، ومجموعة من الوجوه الصاعدة.

وكشفت حورية أنها تسعى من خلال فيلم "المدرسة" إلي توصيل رسالة هدفها تعزيز القيم والمبادئ وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية.

وتتمحور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

فيلم"المدرسة" إنتاج مشترك بين شركتي ساري ستارز ووايت للإنتاج الفني، بطولة: حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبدالله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبرى عبدالمنعم، محمد حمزة وآخرين، قصة كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان، ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحي وموسيقى تصويرية أنسي الهجرسي وإخراج محمد جمال الحديني.