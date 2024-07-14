كايروكي يحيي حفل "ليالي مصر" في الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

التقى فريق كايروكي بجمهور مساء أمس السبت 13 يوليو، في حفل غنائي أقيم في ستاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، ضمن حفلات ليالى مصر.

وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، والذين تفاعلوا مع الأغاني التي تم تقديمها في الحفل، وغنى أمير مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بينها: "أبيض وأسود، أنا نجم، نفسي أحبك، كوستاريكا، روما، هاتلنا بالباقي لبان".

وشهدت حفلات ليالي مصر انطلاقة قوية، إذ أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في ستاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات، وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعدة الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.