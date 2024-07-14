"صناعة مصرية".. أحدث كليبات مصطفى قمر بتوقيع بتول عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تواصل المخرجة بتول عرفة معاينة أماكن تصوير كليب أغنية "صناعة مصرية"، للنجم مصطفى قمر من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، استعدادا لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة

أغنية "صناعة مصرية" من كلمات خالد، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد مجدي.

واستكمالا للتعاون المثمر بين المخرجة بتول عرفة والمنتج الكبير فهد الزاهد، سافرت عرفة صباح اليوم الأحد إلى السعودية لتصوير كليب لمدينة جدة، يغني فيه الفنان محمد المشعل، من إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، فى أول إنتاجات الشركة بالمملكة.

وكانت المخرجة بتول عرفة قد احتفلت في أبريل الماضي بتحقيقها مشاهدات بلغت 136 مليون مشاهدة في جميع الكليبات التي قدمتها لعدد كبير من نجوم الأغنية بالوطن العربى مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.