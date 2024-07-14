شكرا لقرائتكم خبر عن ليالي مصر تذيع حفل كايروكي بالإسكندرية لايف على حساباتها لإمتاع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع حساب ليالى مصر على السوشيال ميديا، حفل كايروكى الغنائى في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، لايف حرصًا منها على أن تتمتع الجماهير في المنازل بالحفل، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من الجماهير كان يريد ذهاب الحفل ولم يستطع لأن تذاكر حفل كايروكى نفدت بعد وقت من على موقع حجز التذاكر تذكرتى بعد وقت قصير من طرحها.

وقد أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، أمس السبت في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، بحضور جماهيرى ضخمة، وافتتح الفريق الحفل بأغنية "روبيرتو" وسط صياح الجماهير والتصفيق لهم بحماس شديد.

وأمتع الفريق الجماهير الكبيرة، بباقة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة التى يحبها كل جمهورهم مثل: "جونى كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، هاتلنا بالباقى لبان، روما، الكيف، السيجارة".

وشهدت حفلات ليالى مصر انطلاقة قوية، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي، الذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.