شكرا لقرائتكم خبر عن "برود ببرود" أغنية جديدة لـ رامي جمال ويطرحها غدًا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 04:00 م

يطرح غدًا الإثنين النجم رامى جمال أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "برود ببرود" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل عددا من المفاجآت.

وأطلق مؤخرًا رامي جمال أحدث أعماله الغنائية باسم «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ضمن سلسلة من الأغاني التي يطلقها خلال موسم الصيف.

أغنية "يا دمعي" تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كارتونية صعيدية مع كلمات الأغنية وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

وكان رامي جمال تصدر التريند خلال الفترة الماضية ولعدة أسابيع بأغنيته "بيكلموني" وألبومه "جيت متأخر" الذي حقق به نجاحات كبيرة.

