شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحضرون حفل كايروكي ضمن حفلات ليالي مصر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكي حفلاً غنائيًا مساء أمس السبت في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، ضمن حفلات ليالى مصر.

وصعد فريق كايروكى المسرح وسط هتافات وصياح الجمهور لهم، وغنى أمير عيد باقة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة التى تفاعل معها كل جمهور مثل: "جونى كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، هاتلنا بالباقى لبان، روما".

وشهدت حفلات ليالى مصر انطلاقة قوية، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي، الذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.



أمير عيد



كايروكى يحييون حفل ضمن ليالى مصر فى الإسكندرية

كايروكى فى حفل ضمن ليالى مصر



فريق كايروكى