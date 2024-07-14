شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء نجل عزت العلايلى بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

يقام غدًا الإثنين عزاء محمود العلايلى نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ورحل الدكتور محمود العلايلي، السياسي البارز ونجل الفنان الراحل عزت العلايلي، فجر اليوم الأحد، إثر وعكة صحية بعد معاناة من مرض سرطان الرئة، ليغادر عالمنا وسط حالة من الحزن والذهول التي سيطرت على الشارع السياسي.

ومثلما كان والد "العلايلي" صاحب علامة فنية كبيرة وتاريخ حافل من الأعمال الفنية المؤثرة، فقد سار نجله على نفس إرث التأثير والتنوير، ولكن بطابع مختلف وبصمة قوية لا يمكن التغافل عنها في الساحة السياسية والأدبية، بما حمله من أفكار المشروع الليبرالي المدني والمناهض لفكر الإخوان الإرهابي المتشدد.