عمرو مصطفى يستعد لطرح أغنية "ليها فيّا" قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان عمرو مصطفى لطرح أغنية "ليها فيّا" قريبًا، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، معترفًا خلال الأغنية بفضل المرأة في نجاح حياة الرجل.

وروج عمرو مصطفى للأغنية، وكتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الآتي: كل راجل في حياته ست كانت هي مصدر إلهامه.. مصدر سعادته.. أو حتى مصدر نجاحه... ليها فيا أغنيتي الجديدة بتحتفل بالستات اللي بيخلوا حياتنا أحلى وأقوى.. شاركوني قصصكم عن الستات اللي كانوا ليكم مصدر إلهام وقوة ودافع للنجاح! اعمل منشن ليها وقولها شكرًا إن انتي ليكي فيا.

أغنية "ليها فيّا" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، والمقرر طرحها خلال أيام، بعد الانتهاء من تحضيراتها.

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى شارك في صالون "الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي.. فرص وتحديات" للتحدث عن التطور وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالموسيقى والفنون من تنظيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري في السابعة مساء الاثنين 24 يونيو الماضي على المسرح الصغير.

وتعد أغنية "مستغني" هي آخر أغاني عمرو والتي طرحها قبل عام عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.