شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي تبدأ تصوير فيلم "المدرسة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلق تصوير أول أيام فيلم "المدرسة" وهو اسم مؤقت، وذلك بالديكور الأول الداخلى في أحد الاستديوهات الرئيسية داخل محافظة الجيزة، ويتم استئناف باقى تصوير أيام العمل على قدم وساق وذلك على مدار فترات متقاربة بينهما، نظرًا إلى التنقل فى العديد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية فى أماكن تصوير مختلفة.

ويشار أن أولى مشاهد تصوير العمل جمعت كل من النجمة حورية فرغلى وطارق النهرى ونور الكاديكى ومحمود فارس ومجموعة من الوجوه الصاعدة وعلى رأسهم ميدو فايد وآخرين.

وكشفت حورية فرغلي بأنها تسعى من خلال فيلم " المدرسة" إلى توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها.









وتتمحور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .

وجدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.