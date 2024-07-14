شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار خالد حماد: أول جائزة في حياتي كانت من مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

قال الموسيقار خالد حماد بعد فوزه في مهرجان جمعية الفيلم، إن المهرجان له مكانة خاصة عنده وذلك لكون القائمين عليه هم فنانين كبار في عالم صناعة السينما وأساتذة له فى هذا المجال وأيضًا هم من محبي الفن السابع المخلصين لهذا الفن في مصر وهي بلد السينما من سنوات طويلة.

وأضاف هناك سبب شخصي أيضًا لأن مهرجان جمعية الفيلم هو المكان الذى حصلت منه على أول جائزة في مشوار عملي في مجال السينما كصانع محترف للموسيقى التصويرية وذلك كان في صورة "شهادة تقدير" خاصة للموسيقى التصويرية عن فيلم ضحك و لعب و جد و حب عام 1994عن الأفلام التي عرضت في 1993 ، و كان من الغريب و غير المتوقع بالنسبة لي أن تُمنح شهادة كهذه لموسيقى صغير السن وفي عمله الأول "و بالمصادفة لم أكن في مصر فقد كنت في زيارة عند أهل والدتي في الإتحاد السوفييتي وعند عودتي تلقيت مكالمة من مخرج الفيلم "الفنان طارق التلمساني" ليخبرني بحصولي على تلك الشهادة و قد كانت مفاجأة غير متوقعة وكنت في غاية السعادة لحصولي عليها في أول فيلم روائي طويل أضع له الموسيقى التصويرية، ويكفيني فخرًا أن إمضاء المخرج الراحل الكبير "صلاح أبو سيف" كرئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة موجودة على تلك الشهادة الممنوحة لي.

وأضاف خالد حماد اليوم وفي 2024 و في هذه الدورة المميزة وهى احتفال المهرجان باليوبيل الذهبي له أجد نفسي أتسلم جائزة أحسن موسيقى من نفس المهرجان عن فيلم "بيت الروبي" وهو ضمن الأفلام التي عرضت في 2023.

وفي خلال تلك الفترة حصلت على جائزتين من نفس المهرجان أحدهما كان عن فيلم "فيلم ثقافي" وهو كان شيء لافت جداً بالنسبة لي وذلك لكونه فيلم "كوميدي" ونحن كسينمائيين بشكل عام نعاني من عدم الاهتمام بالأفلام الكوميدية في المهرجانات و"ذلك على مستوى العالم" فهي عادةً لا تأخذ حقها الكافي من التقدير الأدبي برغم صعوبتها الشديدة.

وكذلك حصلت من نفس المهرجان على جائزة أحسن موسيقى عن فيلم "عمارة يعقوبيان"، وأضاف خالد حماد أن مهرجان جمعية الفيلم هو مهرجان متميز للسينما المصرية وأفتخر بكل تلك الجوائز التي حصلت عليها من هذا المكان العريق، وأود أن أشكر لجنة التحكيم على منحي هذه الجائزة.



خالد حماد



خالد حماد يتسلم الجائزة من مهرجان جمعية الفيلم



ووجه حماد الشكر بشكل خاص لـ محمود عبدالسميع رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه على المجهود الكبير الذي يبذل لتقديم هذا الحدث السينمائي المهم.