لإسعاد الجماهير.. إذاعة حفل كايروكي لايف على السوشيال

ياسر رشاد - القاهرة - قرر حساب ليالى مصر على السوشيال ميديا، اذاعة حفل كايروكى الغنائى في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، لايف حرصًا منها على أن تتمتع الجماهير في المنازل بالحفل، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من الجماهير كان يريد ذهاب الحفل ولم يستطع لأن تذاكر حفل كايروكى نفدت بعد وقت من على موقع حجز التذاكر تذكرتى بعد وقت قصير من طرحها.

وأحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، أمس السبت في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، بحضور جماهيرى ضخمة، وافتتح الفريق الحفل بأغنية "روبيرتو" وسط صياح الجماهير والتصفيق لهم بحماس شديد.

وأمتع الفريق الجماهير الكبيرة، بباقة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة التى يحبها كل جمهورهم مثل: "جونى كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، هاتلنا بالباقى لبان، روما، الكيف، السيجارة".

شروط حفل كايروكي ضمن حفلات ليالي مصر

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال، يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة.

وكان أحيي فريق كايروكي حفلاً غنائيًا، فى مهرجان دڤة الدولى بتونس.

كما تحيي فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد حفلًا غنائيًا جديد بتونس.

ومن المقرر أن يقام حفل كايروكي فى تونس يقام يوم 3 من شهر يوليو القادم ضمن فعاليات دڤة الدولي.

وتستعد فرقة كايروكى، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 19 يوليو الشهر المقبل فى لبنان.

ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

موعد طرح ألبوم كايروكي

وكان حرص النجم أمير عيد على كشف موعد طرح ألبوم كايروكى الجديد، وذلك أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى مؤكدًا أن الألبوم سيتم طرحه في شهر سبتمبر من العام الجارى.

وأضاف أمير عيد: "اشتغلنا على الألبوم من سنة و9 شهور بالظبط، عاملين فيه أغانى مختلفة جدًا، وطول الوقت شغالين عليه علشان يطلع بالشكل الأفضل".



وكشف النجم أمير عيد حقيقة تجسيده قصة حياته فى مسلسل “دواعي السفر” الذى يعرض حاليًا على منصة watch it.

وأكد ثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى أن كل الشخصيات في الحياة عمومًا بينهما أمور مترابطة.

وأضاف: "ولكن ليست شخصيتى كما أعتقد البعض".

ونجح مسلسل “دواعي السفر” فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرضه.

وحافظ على رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات.