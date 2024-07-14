وزير الثقافة يفتتح معرض في صحبة محمود سعيد بقصر عائشة فهمي.. الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب الوسط الثقافي والتشكيلي في مصر افتتاح المعرض الفني "في صحبة محمود سعيد" الذي يأتي بمناسبة مرور 60 عاماً على رحيل الفنان الرائد، ويفتتح المعرض وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري في تمام السابعة والنصف مساءًا بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي بالزمالك)، بحضور لفيف من أساتذة الفنون والنقاد وشخصيات دبلوماسية وعامة والشخصيات الفاعلة في الحركة التشكيلية المصرية.

في صحبة محمود سعيد

وصرح الدكتور وليد قانوش –رئيس قطاع الفنون التشكيلية قائلا: معرض في صحبة محمود سعيد فضلاً عن كونه أحد العروض الفنية النادرة والنوعية، هو في جوهره عرض تأريخي وبحثي هام جداً يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالفن المصري الحديث والمعاصر في الأوساط الأكاديمية والمتحفية وفي كبرى المزادات العالمية، وهو ما دفع عدد من الباحثين على دراسة الحركات الفنية في مصر والكتابة عن أشهر الفنانين والرواد المصريين.

وأضاف : أعتقد ما سبق حفز الكثيرين للبحث والتنقيب في إرث طليعة الحركة التشكيلية المصرية وكيف بدأت على يد الرعيل الأول، وما هو المناخ الثقافي في بدايات القرن العشرين وهي الفترة التي بدأت تتشكل خلالها الحركة التشكيلية المصرية متأثرة ومستفيدة من زخم التغيير الثقافي داخل المجتمع المصري، وبداية نهضة فكرية وفنية مصرية كانت من أهم ثمار التفاعل بين الثقافة المصرية والثقافات الأوروبية في ذلك الوقت".

وقال قانوش: "إن هذا العرض النوعي لمجموعة من الروائع الفنية النادرة هو في حقيقته أكثر تعقيداً من مجرد معرض فني لأنه بالأحرى يدفع بإتجاه تقييم تلك الفترة باهتمام كبير، وتقييم الإرث الإبداعي للرواد الأوائل، كيف جسدوا فكرة تبادل الثقافات؟ كيف عكست أعمالهم قيم مشروع النهضة المصرية؟ وذلك من أجل اكتشاف جوانب أخرى من تاريخ مصر الحديث، وأبعاد حقيقية لحقبة الرواد الأوائل بل والجيلين الثاني والثالث الذين ساهموا في وضع قواعد الفن المصري الحديث".

تجدر الإشارة إلى أن العرض يضم 40 عملاً من روائع محمود سعيد بجانب 75 عملاً لأصدقائه المبدعين: (إميليا كازوناتو - أورتورو زانييري - جوزيبي سيباستي - لوران ساليناس - روجيه بريڤال - أرستومينيس أنجلوبلو - أرستيد باباجورج - كليا بادارو - شارل بويجلان - إنريكو برانداني - كارلو سوارس - بول ريتشارد - لويس جوليان - چوزيف مزراحي).