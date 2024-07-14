حياتي تحولت إلى مأساة.. ريهام عبد الغفور تفتقد والدها الراحل

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت النجمة ريهام عبد الغفور عن افتقادها الشديد لوالدها النجم الراحل أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام عبد الغفور صورة في شبابها قديمة مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "اليوم الذى رحلت فيه تحولت حياتى إلى مأساة أشعر بالفراغ بدونك حبيبى أسألكم لدعاء للأبي".

بوست ريهام عبد الغفور

وكانت تسلمت الفنانة ريهام عبد الغفور درع تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وأكدت ريهام عبد الغفور خلال كلمتها: "عايزة أحكيلكم موقف حصل بيني وبينه في مرة لقيت على السوشيال ميديا إنه اتكرم فى إحدي المناسبات المسرحية، وساعتها لومته أنه ماقاليش عشان أحضر ولكن وعدته إنى هحضر تكريمه الجاي".

وأضافت باكية: "وفعلا أنا النهارده بحضر تكريمه أهو وهو أكيد موجود وحاسس بينا".

وكان أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، خلال حفل تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور لذي أقيم بالمسرح القومي، وأقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي: "تحدثت من قلبي في الفيلم التسجيلي الذي عرض عن مسيرة الراحل، وهذا الفيلم كان قاسيا جدا علينا، فنحن نحب أشرف عبد الغفور.

وأضاف: اكتشفت عندما شاهدت الفيلم أن كل الناس شهدت بنفس الكلام وهو الاحترام وحبه للناس والتفاني، تشرفت أنني تزاملت معه في النقابة وهو كان دقيقا جدا، تعاملت معه إنسانياً وكان شخصا نادرا، وعندما تولى نقابة المهن التمثيلية في فترة 2011 كانت فترة صعبة وكنت مشفق جدا عليه، وكانت هناك تيارات مختلفة وآراء مختلفة، ولكنه استطاع أن يعبر بالسفينة، وأي شيء نقدمه اليوم هو تكلمة لما بناه، واستكمالاً لمسيرته".

وكانت حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على مشاركة جمهورها صورة فيها سور من القرآن الكريم، وطالبت متابعيها بالدعاء لوالدها الراحل.

أبدت النجمة ريهام عبد الغفور اشتياقها لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا.

ريهام عبد الغفور ووالدها الراحل

ونشرت صورة قديمة لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "واحشتنى أوى يا حبيبى"

معلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

يعد أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل «القاهرة والناس» أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل «سليمان الحلبي» و«ليلة مصرع جيفارا» و«وطني عكا» و«النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت إلى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.

وشارك في الكثير من الأعمال التليفزيونية أبزرها مسلسلات: "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم.

قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.

وكان آخر ظهور للفنانة ريهام عبدالغفور من خلال فيلم “أولاد حريم كريم” الذي ظهرت في آخر مشاهده كضيفة شرف، حيث ظهرت الفنانة الكبيرة في مشهد سريع في نهاية أحداث الفيلم، وكانت بمثابة مفاجأة من صناع العمل للجمهور الذي تفاجأ بها في النهاية.

وكانت أبدت الفنانة ريهام عبد الغفور سعادتها بعد تشجيع جمهورها وأصدقائها لها بسبب عدم فوزها بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية.

وحرصت ريهام عبد الغفور على مشاركة جمهورها منشور لها على “فيسبوك” وعلقت قائلة: “ممتنة جداً لكل الحب والدعم والتشجيع ودة عندي أهم من أي جايزة، وألف مبروك لزملائي واصدقائي اللي فازوا واتكرموا، ويارب دايماً نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا”.

الأصلي

وكانت ريهام عبدالغفور حققت نجاحًا بمسلسل “الأصلي” من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدي التايه ومينا بباوي، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة الأصلي التي تسعي للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.