نجيب ساويرس وخالد النبوي ومحمد ياسين ينعون محمود عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعى عدد من المشاهير ونجوم الفن الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 14 يوليو، وقدموا واجب العزاء من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

نجيب ساويرس

كتب المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع X: "رحم الله محمود العلايلي فقد كان رجلا مخلصا ومتسامحا ووطنيا أحببته وأحبني".

هشام إسماعيل

ونعى الفنان هشام إسماعيل، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" الراحل، وكتب: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويرحم والده الأستاذ عزت العلايلي".

خالد النبوي

نشر النجم خالد النبوي صورة محمود عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وعلق "الصديق العزيز الغالي محمود العلايلي في ذمة الله، مع السلامة يا محمود.. بإذن الله في رعايته ورحمته ومغفرته.. الفاتحة".

شهيرة

وعلقت الفنانة شهيرة على منشور النبوي، وكتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله، زعلت جدا، ربنا يرحمه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء ويرزقه الجنة ونعيمها يا رب.. البقاء والدوام لله وحده".

سيمون

ونعته الفنانة سيمون، ونشرت صور له عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحم الدكتور محمود عزت العلايلي ويعزي أسرته، كلنا لها".

سوسن بدر

وحرصت الفنانة سوسن بدر على نعي الراحل محمود عزت العلايلي، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الغظيم، الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة ويصبر أهله".

بدرية طلبة

كتبت الفنانة بدرية طلبة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "لاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويغفر له".

محمد ياسين

ونعى المخرج محمد ياسين، نجل الراحل عزت العلايلي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ليرحل واحدًا من أصدقاء العمر، الغالي محمود العلايلي، وداعًا".

وأعلنت خبر الوفاة زوجة نجل الفنان عزت العلايلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو".