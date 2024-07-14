عمرو مصطفى يستعد لطرح أغنية "ليها فيّا": بتحتفل بالستات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان عمرو مصطفى عن تجهيزه لأحدث أغانيه "ليها فيّا" قريبا، والتي يستعد لطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى في الوطن العربي، مشيرا إلى أن الأغنية تحتفي بدور المرأة في حياة الرجل.

وكتب عمرو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل راجل في حياته ست كانت هي مصدر إلهامه.. مصدر سعادته.. أو حتى مصدر نجاحه.. ليها فيا أغنيتي الجديدة بتحتفل بالستات اللي بيخلوا حياتنا أحلى وأقوى.. شاركوني قصصكم عن الستات اللي كانوا ليكم مصدر إلهام وقوة ودافع للنجاح! اعمل منشن ليها وقولها شكرًا إن انتي ليكي فيا".

كتب كلمات "ليها فيّا" أحمد إبراهيم، ولحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، ومن المقرر طرحها خلال أيام، بعد الانتهاء من تحضيراتها.

عمرو مصطفى طرح أغنية "مستغني" قبل 10 أشهر تقريبا عبر موقع يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.