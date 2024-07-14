ريهام عبد الغفور تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة برفقة والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وطلبت منهم الدعاء له.

ونشرت ريهام صورة تجمعها بوالدها، وعلقت: "يوم رحيلك، اليوم الذي تحولت فيه حياتي إلى اللون الرمادي، أشعر بالفراغ الشديد بدونك يا حبيبي، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبي".

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور رحل عن عالمنا ديسمبر من العام الماضي في حادث تصادم سيارة، عن عمر يناهر الـ 81 عامًا.

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