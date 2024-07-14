فوزي إبراهيم يوجه رسالة عتاب إلى محمد حماقي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر فوزي إبراهيم، عن تعرضه للتعدي على حقوقه كمؤلف، من المطرب محمد حماقي، بسبب إحدى أغانيه.

الشاعر فوزي إبراهيم، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من حفل أحياه المطرب محمد حماقي، في الجامعة الأمريكية، وكتب: "الفيديو ده اتفاجئت بيه لما بعتهولي واحد من متابعيني.. محمد حماقي بيغني أغنية من كلماتي ولحن المرحوم محمد النادي في حفله بالجامعة الأمريكية وعامل سوكسيه حلو قوي، من غير ما ياخد تنازلات مني ومن محمد النادي ومن غير ما يقول كلمات مين ولحن مين.. ومن قبل ما يتأكد إن كان هيلتزم بنزولها ولا لأ.. أنا مش عارف حبايبنا المطربين هينتهوا من الظاهرة دي إمتي؟".

تقول كلمات الأغنية "الكل عرف أنا وانت بنحب بعض، إلا أنا وانت، لو بصوا في عينيك يشوفوني، ويلاقوا صورتك في عيوني، وياما جوني وسألوني، هو الفرح هيكون إمتى؟"

المطرب محمد حماقي، طرح الأسبوع الماضي أول أغاني ألبوم "هو الأساس"، وهي بعنوان "واكلة الجو"، ومن كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.