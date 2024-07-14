"سلم على الغالي".. أشرف فايق ينشر صور من جنازة محمود عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المخرج أشرف فايق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الدكتور محمود عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم

ونشر أشرف فايق صور من جنازة محمود العلايلي وعلق: "الله يرحمك صديقي دكتور محمود عزت العلايلي سلم على الغالي بابا عزت"

وتابع: "ادعوا لمحمود وللوالد عزت العلايلي بالرحمة والمغفرة، والعزاء غدا الإثنين بمسجد الشرطة بطريق زايد أمام هايبر 1"

وأعلنت خبر الوفاة زوجة نجل الفنان عزت العلايلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو".