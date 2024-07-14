انطلاق مهرجان "صيف بنغازي" أول أغسطس بفعاليات فنية ورياضية وثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت مؤسسة أجيالنا عن الاستعدادت النهائية لمهرجان "صيف بنغازي"، والذي تنطلق فعالياته يوم 1 أغسطس، وتنتهي 15 أغسطس، ويقام في مدينة بنغازي بليبيا، ويحتوي المهرجان على العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، والتي تقام طوال فترة المهرجان.

و يحضر المهرجان الذي ترعاه مؤسسة أجيالنا، مجموعة من نجوم العالم الرياضيين، وانفلونسرز عرب و عالميين، بالإضافة لضيوف شرف لم يعلن عنهم حتى الآن، سيكونوا مفاجأة للجمهور.

تضم فعاليات مهرجان "صيف بنغازي" الذي تنظمه مؤسسة أجيالنا، بطولات رياضية منها بطولة كرة قدم، بطولة كرة قدم شاطئية، بطولة كرة طائرة شاطئية، بطولة سباحة، وبطولة عالمية للفروسية. كما يقام على هامش المهرجان سيرك روسي وسيرك إيطالي، بالإضافة إلى مجموعة معارض منها معرض الكتاب، معرض تاريخ بنغازي، ومعرض الفجوال أرت.

كما تضم الفعاليات مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية، والتي يحييها نخبة من نجوم الوطن العربي في عالم الغناء، والطرب وأبرز نجوم الراب، بالإضافة لإقامة عدد من الندوات الفنية والثقافية الأخرى.

وبدأت الحملة الدعائية للمهرجان في شوارع ليبيا، بوضع البانرات والإعلانات الخاصة بالمهرجان، كما ستقيم مؤسسة أجيالنا بالإعلان التفصيلي عن جميع فعاليات و مفاجآت المهرجان في مؤتمر عالمي، إذ تقام هذه التظاهرة الحضارية فنية ثقافية رياضية، لأول مره في ليبيا منذ حوالي 15 عاما، وهو ما يجعل الدولة تقدم كافة التسهيلات والدعم لخروج المهرجان في أبهى صورة.

الجدير بالذكر، إن مهرجان "صيف بنغازي" يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس في مدينة بنغازي بليبيا، ويحضره نخبة من نجوم الرياضة والفن والثقافة العرب والعالميين.