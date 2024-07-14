أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره بجوائز 150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة على السوشيال ميديا، والتي ستكون عن مسلسله في الموسم الرمضاني عام 2025.

ونشر العوضي، تفاصيل مسابقته الجديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "سؤال المسابقة وهختار ١٥ أخ وأخت كل فائز ١٠ آلاف يا ترى مسلسل رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله، هيبقي، 1- شعبي، 2- صعيدي، 3 خيال علمي، مفيش أسهل من كده أهو..هلم الورق كمان 3 أيام.. يلا بينا".

يذكر أن، أحمد العوضي سبق وأعلن عن مسابقات من نفس النوع، عبارة عن أسئلة يوجهها لجمهوره، ومن يستطيع الإجابة عليها بشكل صحيح يحصل على جوائز مادية، وقد لاقت هذه المسابقات إقبال وتفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

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