مازن الغرباوي يلتقي قنصل سفارة الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثقافي والفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

التقى المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بقنصل جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة السيد زهانج ياي، وخلال هذا اللقاء تباحث الطرفان سبل التعاون بين مصر والصين ثقافيا وفنيا

ووجه قنصل جمهورية الصين الشعبية الشكر للمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، على عرضه "انتحار معلن" تأليف د. سامي الجمعان وبطولة الفنانة إيمان يوسف والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان أرانيا الدولي للمسرح، و الذي أقيم في الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ يونيو الماضي موضحا أنه أول عرض مصري يعرض بالصين خاصة أنه حقق نجاحا جماهيرية كبيرة خلال عرضه ضمن فعاليات المهرجان، وعرض ثلاث مرات بالمهرجان منها مرتين في يوم واحد.

وقدم القنصل أيضا الشكر للمخرج مازن الغرباوي على التعاون الكبير الذي أقيم بين مهرجان آرانيا الدولي للمسرح ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، كما تباحث الطرفان وتبادلا الحديث عن مقترحات التعاون بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وبين سفارة الصين بالقاهرة.

ومن جانبه أوضح المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قائلا: نحن بصدد التحضير لفعاليات يوم صيني للاحتفاء بالمسرح الصيني ضمن فعاليات الدورة التاسعة، وتجهيز وترتيب استضافة فنانين من جمهورية الصين الشعبية حتى تكون دولة الصين ضيف الشرف في الدورة الـ 12، والتي ستقام في 2027

كما كشف الغرباوي أن عام 2025 ستكون دولة كوريا الجنوبية هي دولة ضيف الشرف لمهرجان شرم الشيخ ودولة رومانيا ستكون دولة ضيف الشرف لعام ٢٠٢٦، وأوضح أيضا أن هناك مشاركة لعرض صيني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ والتي من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل برعاية السفارة الصينية في القاهرة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي بالمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء