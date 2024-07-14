مروان موسى يشعل مهرجان "بيت ذا هيت" في دبي ويستعد لطرح ألبومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا نجم الراب مروان موسى أمس، حفلا غنائيا في انطلاق مهرجان "بيت ذا هيت" الموسم الثالث بمركز دبي التجاري العالمي في دبي.

وحقق الحفل نجاح كبير، إذ حضره جمهور عريض، واستمتع بأغاني مروان موسى وتفاعل معه خلال الغناء، إذ غنى مروان أبرز أغانيه ومنها "برازيلي وأسمر"، "بطل العالم"، "بيج مافيا"، وغيرها من الأغاني الناجحة.

كما داعب مروان موسى الجمهور، بعدما ألقى بعضهم هواتفهم المحمولة على المسرح لالتقاط الصور معه، وقال لهم: "محدش يحدف تليفونات تاني افرض أخدتها"

ويستعد مروان موسى لطرح ألبومه الجديد والذي انتهى من تسجيل معظم أغنياته، ويضم الألبوم أكثر من ١٠ أغاني ويطرحه خلال الفتره القادمة.

يذكر أن مروان موسى يعد أحد أشهر الرابر المصريين الذين لهم صدى و شعبية، وقد حقق نجاحات كبيرة بأغنياته المميزة، والتي أصبحت أيقونة للأجيال المختلفة لتعاونه في أعماله دائما مع نجوم من مختلف الأجيال، وحقق نجاح كبير في آخر حفلاته خارج مصر في "هولندا"، وبعدها في مصر في زد بارك.