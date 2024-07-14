شكرا لقرائتكم خبر عن وسط خلافاتها الزوجية.. جينيفر لوبيز تستمتع بالتجول مع ابنة بن أفليك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهي تقضي بعض الوقت الممتع مع فيوليت أفليك ابنة زوجها، حيث شوهدت نجمة فيلم "أطلس" وهي تتسكع مع الابنة الكبرى لـ بن أفليك، البالغة من العمر 18 عامًا، أثناء إقامتها في هامبتونز.

وشوهد الثنائي في معرض إيست هامبتون للتحف والتصميم، الذي أقيم خارج متحف مزرعة مولفورد التاريخي، لصالح جمعية إيست هامبتون التاريخية، وكانت لوبيز، 54 عامًا، وفيوليت، برفقة إحدى صديقات الأخيرة التي سارت معهما أثناء تفقد العروض، وذلك وفقًا لما نشره موقع pagesix.



جينيفر لوبيز وفوليت أفليك

ارتدت فيوليت قميصًا ورديًا بأكمام قصيرة وتنورة ماكسي منقوشة باللون الوردي، بينما حافظت جينيفر لوبيز على مظهرها غير الرسمي بارتداء قميص أبيض بدون أكمام وبنطلون جينز أبيض، وشوهد الثلاثة أيضًا وهم في متجرًا محليًا للآيس كريم في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ويبدو أن المصالحة بين بن أفليك وجينيفر لوبيز أصبحت أقل قوة يومًا بعد يوم وسط شائعات الطلاق المستمرة، حسبما يقول مصدر حصريًا لموقع pagesix، حيث قال أحد المصادر المقربة من الزوجين أنه بينما تظل المغنية مغرمة بزوجها، فقد بدأت صيفًا مليئًا "بالصحة والسعادة والفرح" لنفسها ولعائلتها، ويضيف المصدر: "لا شيء يمكن أن يكسر روحها.. إنها تريد أن تقضي صيفًا مليئًا بالمرح والضحك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر الموقع أن زواجهما "انتهى منذ أشهر"، ويبدو أن لوبيز أكدت ذلك عندما نشرت مقطعًا من الفيديو الموسيقي الخاص بها لعام 2021 لأغنية "Cambia el Paso" عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وتقول كلمات الأغنية "حياتها أفضل الآن بدونك.. إنها لا تفشل، إنه لا يستحق أن يحملها بين ذراعيه".



الثلاثي أثناء تجولهم في المعرض

ويأتي هذا التحديث في الوقت الذي تواصل فيه لوبيز، 54 عامًا، الاستمتاع بالصيف بدون أفليك، 51 عامًا، على الرغم من أنهما لا يزالان يرتديان خاتمي زفافهما.

خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو، شوهدت وهي تبدو سعيدة بعيدا عن الهموم أثناء الاستمتاع بركوب الدراجة مع صديقها القديم ومدربها الصوتي، ستيفي ماكي، في هامبتونز، نيويورك، وشوهدت أيضًا وهي تتسوق في بريدجهامبتون مع مدير أعمالها، بيني ميدينا، وفي يونيو سافرت إلى إيطاليا، حيث شوهدت وهي تقضي وقت على متن قارب بملابس السباحة.