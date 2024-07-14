شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان "صيف بنغازي" أول أغسطس بفعاليات فنية ورياضية وثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان "صيف بنغازي" عن استعداداته النهائية حيث تنطلق فعالياته يوم 1 أغسطس، وتنتهي 15 أغسطس، ويقام في مدينة بنغازي بليبيا، ويحتوي المهرجان على العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، والتي تقام طوال فترة المهرجان.

ويحضر المهرجان مجموعة من نجوم العالم الرياضيين، وإنفلونسرز عرب وعالميين، بالإضافة لضيوف شرف لم يعلن عنهم حتى الآن، سيكونون مفاجأة للجمهور.

وتضم فعاليات مهرجان "صيف بنغازي"، بطولات رياضية منها بطولة كرة قدم، بطولة كرة قدم شاطئية، بطولة كرة طائرة شاطئية، بطولة سباحة، وبطولة عالمية للفروسية.

كما يقام على هامش المهرجان سيرك روسي وسيرك إيطالي، بالإضافة إلى مجموعة معارض منها معرض الكتاب، معرض تاريخ بنغازي، ومعرض الفجوال أرت.

كما تضم الفعاليات مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية، والتي يحييها نخبة من نجوم الوطن العربي في عالم الغناء، والطرب وأبرز نجوم الراب، بالإضافة لإقامة عدد من الندوات الفنية والثقافية الأخرى.

وبدأت الحملة الدعائية للمهرجان في شوارع ليبيا، بوضع البانرات والإعلانات الخاصة بالمهرجان، كما سيتم الكشف عن الإعلان التفصيلي عن جميع فعاليات ومفاجآت المهرجان في مؤتمر عالمي، إذ تقام هذه التظاهرة الحضارية فنية ثقافية رياضية، لأول مرة في ليبيا منذ حوالي 15 عاما، وهو ما يجعل الدولة تقدم كافة التسهيلات والدعم لخروج المهرجان في أبهى صورة.

جدير بالذكر أن مهرجان "صيف بنغازي" يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس في مدينة بنغازي بليبيا، ويحضره نخبة من نجوم الرياضة والفن والثقافة العرب والعالميين.



مهرجان صيف بنغازي