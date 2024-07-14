ياسمين صبري وهنا الزاهد للمرة الأولى معاً على شاشة السينما

علم أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على بطولة الفيلم السينمائي "السلايف" حيث ستشارك في بطولته بجوار الفنانة هنا الزاهد للمرة الأولى في مشوارهما الفني، وسيتولى إخراجه معتز التوني، والعمل مأخوذ عن الفيلم التركي "حرب السلفات" الذي عُرض في 2020، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية العائلية.

يُذكر أن ياسمين صبري عرض لها في العام الماضي فيلما "أبو نسب" مع الفنان محمد إمام وماجد الكدواني، و"البعبع" مع أمير كرارة، وكان آخر أعمالها مسلسل "رحيل"، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، ومكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد صيام، ومي القاضي، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

أما هنا الزاهد فتعيش حالة من النشاط الفني لارتباطها بأكثر من عمل خلال الفترة الحالية منها فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني ومسلسل "الجواز سم قاتل" الذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

إضافة إلى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع الفنان هشام ماجد، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

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