كريم عبد العزيز أفضل ممثل مصري في "مهرجان جمعية الفيلم"

حصل الفنان كريم عبدالعزيز على جائزة أحسن ممثل دور أول عن فيلم "بيت الروبي" وذلك في الحفل الختامي لمهرجان جمعية الفيلم المصري، الذي أقيم مساء أمس "السبت".

وجاء فوز كريم بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "بيت الروبي" الذي عرض عام 2023، وحقق به إيرادات وصلت لأكثر من 130 مليون جنيه مصري احتل بها قائمة أعلى الأفلام إيراداً في تاريخ السينما المصرية والعربية قبل أن يزيحه فيلم "ولاد رزق 3" ويصعد لصدارة القائمة.

يُذكر أن فيلم "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز، يضم العديد من النجوم، أبرزهم: نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، محمد عبد الرحمن توتا...، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول أضرار السوشيال ميديا وما تسببه من تصدعات في البيت المصري، من خلال طبيبة نساء وولادة تتعرض لأزمة بعد وفاة إحدى مريضاتها أثناء الولتدة واتهامها بأنها السبب مما يجعل الحياة صعبة فيضطر زوجها لأخذها وأولادها للحياة بعيداً عن الناس لكن تنقلب حياتهم رأساً على عقب بعد زيارة شقيق الزوج وزوجته لهما.

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