تنمية مهارات ذوى الهمم ضمن أنشطة ثقافة الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الجيزة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية لتنمية مهارات ذوى الهمم، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المقدم بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفى إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم قسم التمكين الثقافى بالتنسيق مع مكتبة دور التربية، يوما ثقافيا فنيا مع نزلاء مؤسسة التثقيف الفكرى، تضمن مجموعة من الفعاليات، حيث نفذت الدكتورة دينا مغيث ورشة فنون تشكيلية للطباعة بالاستنسل، وأخرى لتعليم فن الطباعة بالبصمة، بجانب ورشة فنية لتصميم محفظة ورقية باستخدام فن الأوريجامى، وبالتوازى أدارت هناء رمضان ورشة حكى لقصة «الأسد العادل»، بجانب ورشة فنية لعمل وردة من الفوم الملون للفنانة نجلاء سيد.

جاءت الفعاليات ضمن خطة فرع ثقافة الجيزة برئاسة د.كرم ربيع، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لميس الشرنوبى، وتضمنت زيارة لدار أهالينا لرعاية الأيتام، حيث نفذت الفنانة نهى خليل ورشة أشغال يدوية لتعليم صناعة الحلى والاكسسوار بتصميمات حديثة ومتنوعة باستخدام الخرز الملون، وضمن أنشطة مكتبة الطالبات، أقامت الفنانة داليا سمير ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ باقة ورود باستخدام الورق الملون.