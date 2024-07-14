جوازة توكسيك.. ليلي علوي تروج لفيلمها برقصة من إجازتها

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الفنانة ليلي علوي الترويج لفيلمها الجديد «جوازة توكسيك»، كما شاركت الجمهور لحظاتها العفوية من إجازتها الصيفية.

ونشرت ليلى عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، فيديو لها وهي ترقص وتستعرض رشاقتها، وعلقت عليه مروجةً لفيلمها الجديد قائلًا: «كيف حالكم في الإجازة الأسبوعية، وهل شاهدتم فيلم جوازة توكسيك؟».

وظهرت ليلى في الفيديو وهي مُرتدية فستان أصفر، وترقص على أنغام أغنية تامر حسني الجديدة «جامدين».

قصة فيلم جوازة توكسيك

تدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

أبطال جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد أنور، تامر هجرس، إخراج محمود كريم.

وكان أبدي الفنان محمد انور سعادته بتحقيق فيلمه الجديد “جوازة توكسيك” إيرادات كبيرة.

حيث شارك محمد أنور جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدد من اللقطات وعلق عليها قائلا: «الحمد لله رب العالمين، فيلم جوازة توكسيك في أول يومين هو من أعلى الإيرادات في مصر والوطن العربي، شكرا لكل الجمهور اللي دخل الفيلم ومبسوط إنه عاجبكم، واللي مدخلش لسه يا ريت يدخل ويعملي منشن في استوري وهيعجبكم إن شاء الله».

وكانت طرحت أسرة فيلم جوازة توكسيك الأغنية الدعائية للفيلم والتى تحمل اسم "لو زعلان" والتى يقوم بغنائها النجم ماجد المهندس.

والأغنية كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.