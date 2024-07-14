فن ومشاهير

حقيقة فقدان الإعلامي تامر أمين بصره

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ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الإعلامي تامر أمين جمهوره بظهوره وهو يرتدي نظارة سوداء وهذه المرة الأولى التى يقدم فيها برنامج مرتديا نظارة.

تامر أمين 

وكشف تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار" قائلا:" الحمد لله قدر ولطف وعكة صحية فى عينى تطلبت تدخل جراحى عاجل، العملية احتاجت بينج كلي واستغرقت 4 ساعات كاملة".

ووجه تامر أمين الشكر لجمهوره وأصدقائه قائلا:" بشكر كل اللى اطمن عليا ودعالى بظاهر الغيب".

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تامر أمين 

وتابع تامر أمين :" الحمد لله قدر فلطف وقدر فهدى الحمد لله على ابتلاءه انا راضى بيه".

مرض تامر أمين

وتابع تامر أمين: "كان عندى مشكلة في عيني اليسرى وكان لا بد من إجراء عملية جراحية عاجلة استمرت ٤ ساعات مع تخدير كلي والجراحة كانت تقيلة بمعنى الكلمة ولكن الحمد لله الذي قدر ولطف".

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تامر أمين 

وأكد تامر أمين "أنا مستمر في العلاج وراض بقضاء الله ولكن جمهوري وحشني فقررت الرجوع للعمل فاستحملوني بارتداء النظارة خلال تقديم البرنامج حتى يتم الله شفائي على خير".

من هو تامر أمين ؟

تامر أمين (ولد في 10 سبتمبر 1971) مذيع مصري.

 

حاصل على ليسانس ألسن قسم لغة إنجليزية وأسبانية عام 1996 وهو ابن الاعلامى المعروف أمين بسيوني وأخ للإعلامى علاء بسيوني مقدم البرامج الدينية. كان يعمل في البداية في مجال السياحة ثم اتجه أخيرا للإعلام حيث عمل في قناة النيل للأخبار كمذيع نشرات أخبارية ومقدم برامج من أهمها برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الأخر وبرنامج بالبنط الصغير وكان يقوم بتقديم برنامج «مصر النهارده» البيت بيتك سابقاً على الفضائية المصرية منذ عام 2004 الذي حقق نجاح واسع على مستوى العالم العربي كله وهو ما أثر كثيراً في مشوار تامر أمين المهنى إلى أن انسحب منه مطلع أبريل 2011.

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تامر أمين 

 ثم انتقل إلى قناة في وقتها كانت حديثة الانطلاق تسمى LTB وبسبب بعض المشاكل الإدارية تم انسحابه منها وبعد عدة أشهر انتقل إلى قناة المحور بلس وأستمر في تقديم برنامجه تحيا مصر إلى أن توقف لمدة غير معلومة بعد عيد الفطر 2012 وبعدها ذهب إلى روتانا مصرية في 2013 ليقدم برنامج ساعة مصرية ثم برنامج من الآخر إلى أن ترك قنوات روتانا ثن أعلن ذهابه لـ شبكة تليفزيون الحياة ليشارك لبنى عسل في تقديم برنامج الحياة اليوم، في 2022 ل إم بي سي مصر 2 ليشارك منى عراقي في تقديم برنامج العاشرة مساء

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تامر أمين 

البيت بيتك ساهم فى شهرته 

ذاعت شهرة تامر أمين بعد مشاركته في تقديم برنامج «البيت بيتك» مع الإعلامي محمود سعد وخيري رمضان، ثم شارك الثلاثة في تقديم برنامج «مصر النهارده» بعد توقف «البيت بيتك». وبعد أن توقف "مصر النهارده" بعد أحداث ثورة 25 يناير، انضم تامر أمين إلى فريق العمل بقنوات LTb الفضائية لتكون المرة الأولى التي يعمل بها بعيداً عن التلفزيون المصري.

 

زيجاته

متزوج من المذيعة المعتزلة «شيرين» إحدى زميلاته بقناة النيل للأخبار

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تامر أمين 

برامج تامر أمين

 مذيع نشرات أخبارية

الحدود الملتهبة

ترمومتر

صناع التاريخ

النيل يعانق

مساحة اتفاق على قناة النيل للأخبار

البعد الأخر

بالبنط الصغير

مصر النهاردة (البيت بيتك سابقا) 2004

تحيا مصر على قناة LTB

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تامر أمين 

تحيا مصر على قناة المحور بلس

ساعة مصرية 2012 - 2013 على روتانا مصرية

من الآخر برنامج 2014 - 2015 على روتانا مصرية

الحياة اليوم على شبكة تليفزيون الحياة

العاشرة مساء على إم إم سي 2

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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