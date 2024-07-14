غادة عبد الرازق تتصدر التريند بإطلالة شبابية.. العمر مجرد رقم

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة غادة عبد الرازق التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مجموعة من صورها خلال تواجدها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس المختلفة.

ونشرت غادة عبد الرازق مجموعة من صورها أثناء حضورها لواحدة من الفعاليات.

غادة عبد الرازق

وظهرت غادة عبد الراوق وهي ترتدي باروكة شقراء طويلة كانت ظهرت بها من قبل، وارتدت فستانا أسود اللون قصيرا على أوباك "جوارب سوداء".

غادة عبد الرازق

وكانت حضرت غادة عبد الرازق مؤخرًا عروض أزياء المصممين العرب في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية، وظهرت في العديد من الصور بأزياء مثيرة وجريئة في بعض العروض.

غادة عبد الرازق

ويعرض لغادة عبد الرازق حاليا في دور السينما فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

غادة عبد الرازق

وكانت شاركت غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علاء.



تدور الأحداث حول عالمة الحشرات (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وتتوالى الأحداث.

وكانت حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على كشف كواليس تصوير مشهدها أثناء الإمساك بـ عقرب حقيقي، ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، والذي عرض في دراما رمضان 2024.

وقالت "عبدالرازق"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "On"، اليوم الثلاثاء: "صورت المشهد في 5 دقايق بالظبط ومخوفتش والله، وأثناء التصوير العقرب طار مني ووقع ونزلت جبته على الأرض".

وأضافت: "ببص قدامي 150 فرد مفيش راجل واحد اتحرك من مكانه عشان يساعدني، بعد ما حطيته قولتلهم مش عارفة أقولكم اية يا جماعة بسم الله ما شاء الله شكرا فعلاً.. أنا في ضهري رجالة".

وأكملت: "مفيش واحد اتحرك كلهم خافوا وأنا اللي نزلت جبت العقرب"، مضيفة: "العقرب صديقي الصراحة قعد معايا أسبوع لأنهم كانوا بيعذبوه عذاب بشع استخدموا الكهرباء عشان السم ينزل من الديل بتاعه".

وأكدت النجمة غادة عبد الرازق، إن " العند " تسبب لها في اتخاذ قرارات خاطئة في حياتها، لافتة إلى مقولة " العند يولد الكفر “كانت تنطبق على بعض القرارات ”.



وحول شعورها بالندم لاتخاذها بعض القرارات الخائطة بسبب العند قالت: "بالفعل هناك بعض القرارات ندمت عليها في حياتي وشغلي لم تكن صحيحة كنت متسرعه والعند أيضاً ".

وأضافت : " طبعا لما كبرت أصبحت أكثر ذكاء وأقل عنداً .

وتابعت: عقلي بالفعل بيغلب المشاعر ومعنديش وقت للمحاربة الشوية الي باقيين عندي بقوا منصبين على حياتي الشخصية وروتانا بنتي وأحفادي واهلي وللعمل فقط لاغير مابقاش عندي أي فرصة للتفكير في تصفية حسابات أو افكر أو أخطط ".



وحول القرار الذي لو عاد الزمن بها ستقول لنفسها أنها يجب أن تغيره كان ردها مفاجأة من العيار الثقيل : " مكنتش هخش التمثيل بالرغم من أن مجال التمثيل فادها كثيراً ووضعها في مكانة هيبة ومنحها حب الناس لكن أخد مني حاجات كتيرة اوي أوي في حياتي أثرت عليا ".

وحرص المخرج أحمد حسن، على كشف كواليس عمله مع الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل «صيد العقارب»، الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال حسن خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلًا: "مسؤولية عمل صيد العقارب كانت كبيرة جدًا ولكن ربنا وفقنا في النهاية واخرجنا العمل في شكله المبهر ولولا دعم د باهر دويدار والفنانة غادة عبدالرازق مكنتش هحقق النجاح ده وكلاهما كان في ظهري طول الوقت ساعدوني في كل التفاصيل مافيش حاجة تأخروا عني فيها".

وأضاف المخرج أحمد حسن: العمل يعتبر الاول الذي يجمعني بالفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق.

وتابع: «في الاول كنت خايف منها رغم أنه كان من أحلامي أن اقوم بالاخراج لها من بداياتي وفي أول لقاء جمعنا قلت لها أخيرا إلتقينا كان حلم لي صحيح جاء متأخرا بس حققته».

واستطرد: «غادة شخصية متعاونة جداً لدرجة أنها بتشيل من مساحات ادواراها وتديها لناس تانية وكانت في نقاشات كتيرة هي تحاول تعمل الأفضل للعمل وليس لنفسها في أوقات كانت بتقول شيل قفلة الحلقة من هنا وحطها من هنا ومش أي ممثل بيعمل ده.. وتنظر فقط لكيفية نجاح المسلسل وإزاي تعمل كل التفاصيل».

وكشفت النجمة غادة عبد الرازق عن تفاصيل الأزمة التي واجهتها في التمثيل أمام الفنان أحمد ماهر فى مسلسل “صيد العقارب”، وذلك خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «تجمعني بالفنان أحمد ماهر مشاهد حوارية طويلة، وبصراحة أول ما وقفت قدامه مكنتش عارفة أمثل، كان عندي معاه أزمة جامدة، فهو من مدرسة كبيرة في الإلقاء والألفاظ واللغة العربية، وفي مقابل تلك المدرسة في التمثيل هناك مدرسة أرى أنها فاشلة هي مدرسة التلقائية، والتي أرى أنّها لا تصلح إلا في أدوار معينة ولكنها ليست مقياس للتمثيل».

وأضافت غادة عبد الرازق: «لما وقفت أمام أحمد ماهر كان عندي مشكلة، اكتشفت أني كنت ماشية ورا سراب في مدرسة التلقائية ولازم أرجع للصح، ولم استطيع مجاراته في الأداء، ومتأكدة أن المخرج أحمد حسن راح قاله من ورايا لأن بعد كدا لقيت استاذ أحمد فاهم أني مش قادرة أروح لمنطقته في التمثيل فهو مشكورا نزل إلى منطقتي، ولكن بمجرد ما كسرت الحتة دي قدمت أحلى مشاهد في حياتي معاه وكنت مرتاحة للغاية.

تحدثت النجمة غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عن زيجاتها، وعن عدم اعتمادها على الرجال، قائلة: «طول عمري سند نفسي، ورغم تعدد الرجال في حياتي ماتسندتش على حد منهم».

وتابعت غادة عبدالرازق: «كل اختياراتي في الرجالة كانت غلط، وعمري ما اخترت راجل صح، فيما عدا والد روتانا، أما بقية الاختيارات فهى لم تكن صحيحة، بعض منهم منحنى ماديات، والبعض الآخر حفلات، والآخرون حب وحاجات كتيرة جدًا، إلا أنني لم أعتمد عليهم بشكل كامل».

قالت النجمة غادة عبد الرازق أن ابنتها روتانا كانت في يوم من الأيام لديها استقرار في بيتها، وانفصلت قائلة: “ممكن أكون أنا اللي قصرت في ده، فممكن أكون أنا عامل من العوامل اللي بوظت حياتها”.

كشفت النجمة غادة عن معاناتها من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي.

وقالت غادة عبد الرازق: "أنا ست مريضة، بتعالج من 35 سنة فـ متقوليش استقرارك النفسي لأن أنا بالتأكيد معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي".

وأضافت: "بحسد الناس على الاستقرار والبيت وزوج والأطفال، وكل حاجة، أنا ممكن كمان أحس أني دمرت ناس حواليا".

كما كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن سبب اختفائها لفترات، قالت: "أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكتر".



وعن أهم الأسباب التي قد تسبب كسرة لغادة عبد الرازق، قالت: "حاجات كتيرة جداً زي كل البني آدمين مثل فشل في الشغل يكسرني أو أعداء يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجة تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".

وحرصت النجمة غادة عبد الرازق على كشف أهم ما جذبها لشخصية "عايدة" في مسلسل صيد العقارب الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، أنها شخصية جديدة وتحمل في جنباتها ملامح كثيرة منها، قائلة: "شخصية جديدة علي فيها ملامح مني كنت دائماً بحاول أثبت لأهلي وأبويا أني أقدر أعمل أي حاجة وإني مش معنى إني ست أن الراجل يبقى أحسن مني ولقيت في كتير جداً من شخصية عايدة".

وكان حقق مسلسل “صيد العقارب” نجاحًا عند عرضه على watch it الرقمية في السباق الرمضاني المقبل، كما عرض على قناة cbc فى الشهر الكريم.

غادة عبد الرازق

وشهد المسلسل علاقة صداقة ونسب بين عائلتى ضرغام والغول، إلا أن هذه الصداقة تتحول إلى عداوة كبيرة.

كواليس صيد العقارب

ودخلت العائلتان فى صراعات كبيرة تقودها غادة عبد الرازق بسبب أمور تطورت بينهما وتسببت في مشاكل، وذلك فى إطار مثير ومشوق.

غادة عبد الرازق

شخصية غادة عبد الرازق

وتقدم غادة عبد الرازق دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة .

غادة عبد الرازق ومحمد علاء

شخصية محمد علاء جمايكا

ويجسد الفنان محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، خاصة أن العمل مليئ بالأحداث الساخنة .

وأعلنت الفنانة غادة عبد الرازق أن مسلسلها المقبل عبارة عن حرب تمثيل بين نجوم كبار للغاية.

رياض الخولي

وأضافت قائلة : "مسلسل صيد العقارب عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، اما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان ارابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وتابعت غادة عبد الرازق : أما بقعد اسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول ايه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".