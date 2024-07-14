"اتمسحت مسرحياته ومات مقهورًا".. كواليس الأيام الأخيرة في حياة إسماعيل يس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت ميرفت، ابنة الفنان إسماعيل ياسين بالتبني، عن والدها وتاريخه السينمائي الكبير، كشافة الأيام الأخيرة في حياة والدها قبل رحيله.

وقالت ميرفت إسماعيل ياسين، في تصريحات تلفزيونية: "يوم الوفاة أنا معيطش بس كنت ضايعة والدنيا بقيت سواد، وهو مقفول عليه باب الاوضة عليه ومبقاش فيه اسماعيل يس.. كان يوم صعب مقدرش انساه".

وعن أسباب وفاة، إسماعيل ياسين، أوضحت: "إسماعيل ياسين توفي بسبب إصابته بذبحة صدرية، اللي وجعه رحيل فطين عبدالوهاب، وكان مضايق عشان الشغل بقى قليل والأفلام تنسحب منه والمنتج ميكملش، والمسرحيات اللي اتمسحت واتسجل عليها ماتشات كورة".

وأضافت: "إسماعيل يس كان عايش وقتها واتقهر على تاريخ، كان بيعشق المسرح كان أهم بالنسبة له من الـ500 فيلم اللي قدمهم".





توفي الفنان الشهير إسماعيل ياسين، في 24 مايو من سنة 1972، بعد أن حقق نجاحا كبيرا في السينما والمسرح.

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