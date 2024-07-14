والدة أيمن بهجت قمر عن موهبته: "كتب شعر رثاء والده وهو عنده 15 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت السيدة ميرفت -ابنة الفنان إسماعيل ياسين بالتبني- ووالدة الشاعر أيمن بهجت قمر، عن موهبة نجلها منذ الصغر، حتى استقلاله عن الأسرة في عمر 17 عامًا.

وتحدثت في لقاء تلفزيوني، قائلة: "أيمن من صغره بيحب يعمل مسرح عرايس ويلعب في البيت، وبعد وفاة والده كتب شعر رثاء في وفاة أبوه وكان عنده 15 سنة".

وأضافت: "فضل قاعد معايا لحد ما بقى عنده 17 سنة وراح قعد في شقة أبوه لوحده واعتمد على نفسه وبقى أيمن بهجت قمر ودخل الجامعة بس هو لسه مخلص السنة اللي فاتت، قعد في رابعة 21 سنة، بس قدر يكمل وأخد الشهادة".

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر تعاقد مؤخرًا على كتابة فيلم "ري ستارت" وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، إخراج سارة وفيق والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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