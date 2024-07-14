تامر عبدالمنعم يشكر وزير الثقافة على حديثه عن حماية الهوية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بخالص الشكر لمعالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو والذي تحدث عن حماية الهوية المصرية.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد: في البداية أحب أن أتوجه بخالص التهاني لمعالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو على توليه منصب وزير الثقافة وأشكره على حديثه عن حماية الهوية المصرية والتي نعمل من أجلها جميعا ونحن أعظم وأكبر دولة بها قوى ناعمة.

وأكد عبدالمنعم أنه على يقين أن "هنو" سيصنع الفارق ثقافيا مشيرا أنه حضر معه حفل استقبال حرم الرئيس الصربي بدار الأوبرا المصرية وانبهر بلغته الألمانية والإنجليزية ومستوى ثقافته الراقي وأكد أنه في ظهره وسوف ينفذ رؤيته وسياساته في الثقافة المصرية.

وتطرق الفنان تامر عبدالمنعم للحديث عن عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ الذي يقوم بإخراجه وقال: نحن نقدم عمالقة الفن في كافة المجالات من خلال عرض لطيف.

واستكمل حديثه تامر عبدالمنعم: أقدم الزعيم عادل إمام والسندريلا سعاد حسني والفتى الأسمر أحمد زكي ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد والراحلة العظيمة شادية والراحلة سهير البابلي ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين عشنا معهم في حقبة مهمة وهي الثمانينات والتسعينات والجمهور استمتع بهم على مدار سنوات طويلة.

وأوضح تامر عبدالمنعم: أنا أعتمد خلال العمل على مجموعة مواهب كبيرة في شأنها هما ليسوا بالمشهورين لدى الجمهور ولكن يمتلكون جميعا مواهب قوية.