شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الريفي نجم إكس فاكتور يعود بأغنية "امشى من هنا" ويطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

يعود المطرب المغربى محمد الريفي نجم برنامج إكس فاكتور للساحة الغنائية منذ غياب أكثر من 3 سنوات، بأغنية جديدة تحمل اسم "امشى من هنا" تنتمى إلى أغانى المقسوم ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

محمد الريفى مغنى مغربي، فائز بلقب ذا إكس فاكتور آرابيا الموسم الأول لبرنامج ذا إكس فاكتور فى النسخة العربية، وعندما فاز باللقب؛ أرسل له ملك المغرب برقية تهئنة، وقوبل باستقبال حافل فى المطار، الجماهير كانت فى الشارع لاستقباله، وقدم الشكر للمصريين الذين دعموه فى المسابقة.

خلال "تجربة الأداء" حصل الريفى على 3 أصوات من أصل أربعة مكنته من العبور لمرحلة المعسكر المغلق ضمن فريق ما فوق الـ 25سنة للفنان حسين الجسمى، وأبرز الريفى قدراته التى جعلت لجنة النقاد المصاحبة للفنان حسين الجسمى تحسم قرار مروره للدور الثالث.