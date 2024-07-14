شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام لوري بيتي وبوبي موينيهان لمسلسل فرعي جديد على CBS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن انضمام كل من لوري بيتي وبوبي موينيهان إلى السلسلة الفرعية من سلسلة NCIS: Origins المقرر طرحها على منصة CBS خلال الفترة المقبلة بعد الكثير من التحضيرات خلال الأشهر القليلة الأخيرة من اجل اختيار طاقم العمل.

ووفقاً لتقرير جديدة نشرته صحيفة deadline، فإن طاقم المثيل يضم كل من أوستن ستويل، وكايل شميد، وتيلا أبركرومبي، ومايكل مولينو، ودياني رودريغيز، وكالب فوت، مع مشاركة مارك هارمون في دور الراوي داخل المسلسل.

ومن المقرر المسلسل الجديد ستلعب بيتي دور الدكتورة لينورا فريدمان، "أخصائية علم الأمراض المتمرسة في مكتب الفحص الطبي في سان دييجو، بقدر ما تشعر بالراحة حول الموتى فهي على قيد الحياة، لكن شغفها بالوظيفة معدي. وينضم موينيهان بدور وودرو "وودي" براون، "الكيميائي الكبير المرهق ومدير مختبر الطب الشرعي التابع لشركة NIS، والذي يعوض عن قلة نومه بروح الدعابة الغريبة".

وعلى سياق متصل، قررت شبكة CBS منذ اسابيع إلغاء مسلسل NCIS: Hawaii، قبل طرح الحلقة الأخيرة وذلك دون الكشف عن الأسباب وراء إلغاء العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

تدور أحداث مسلسل NCIS: Hawaii حول جين تينانت (لاتشي)، أول عميلة خاصة مسؤولة عن NCIS بيرل هاربور، وفريقها وهم يوازنون بين الواجب تجاه الأسرة والبلد، والتحقيق في الجرائم الخطيرة التي تنطوي على أفراد عسكريين، والأمن القومي، وألغاز دولة الجزيرة بحد ذاتها.