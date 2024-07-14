شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: مصر دائمًا تقدر كُتابها وفنانيها والان مع تفاصيل الخبر

قال السيناريست عبد الرحيم كمال، خلال تكريمه من نقابة السينمائيين واتحاد النقابات والمركز القومي للسينما وحصوله علي جائزة الدولة: بشكر مصر لأنها تقدر كتابها وفنانيها، ومصر بلد كبيرة، ومصر تستاهل الكثير في كل مجال.

وحرص كل من المخرج عمر عبد العزيز وأشرف فايق والأمير أباظة وخالد عبد الجليل على حضور حفل تكريم السينمائيين الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية الذي يقام داخل مركز الإبداع بدار الأوبرا.

وأعلنت مؤخرًا الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة السابقة، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 70، والذى تم عقده بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية في فرع الأدب الدكتور حسين حمودة والدكتور سامي سليمان والدكتور غراء حسين مهنا.

وفي فرع الفنون الفنان محمد سعيد الشيمي، والفنان أنسي أبو سيف، والدكتور رضا محمد مصطفى بدير.

وفي فرع العلوم الاجتماعية الدكتور أحمد مجدي حجازي والدكتور ممدوح الدماطي والدكتور حسن عماد مكاوي والدكتور ماجد عثمان.

جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.