شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد شيمى: تعلمت واستفدت من محمد خان وعاطف الطيب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مدير التصوير سعيد شيمي عن سعادته بتكريمه من نقابة السينمائيين واتحاد النقابات والمركز القومي بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية، مشيراً إلى أن هذا التكريم فخر ويعتز به، وأكد أنه استفاد من مخرجين كبار تعاون معهم في مشواره منهم المخرج محمد خان وعلي عبد الخالق وعاطف الطيب وداوود عبد السيد وغيرهم.

وكرمت نقابة السينمائيين واتحاد النقابات الفنية والمركز القومي للسينما الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية داخل مركز الإبداع الفني، ومنهم المخرج محمد فاضل ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست عبد الرحيم كمال والسيناريست وليد سيف وحسن عماد مكاوي ومهندس الديكور أنسي أبوسيف الذي أعتذر بسبب سفره خارج مصر.

وأعلنت مؤخرا الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة السابقة، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 70، والذى تم عقده بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية في فرع الأدب الدكتور حسين حمودة والدكتور سامي سليمان والدكتور غراء حسين مهنا.

وفي فرع الفنون الفنان محمد سعيد الشيمي، والفنان أنسي أبو سيف، والدكتور رضا محمد مصطفى بدير.

وفي فرع العلوم الاجتماعية الدكتور أحمد مجدي حجازي والدكتور ممدوح الدماطي والدكتور حسن عماد مكاوي والدكتور ماجد عثمان.

جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.