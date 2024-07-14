شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بدأت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر ويديره الدكتور خالد داغر، أعمالها التحضيرية أمس السبت 13 يوليو، بحضور أعضاء اللجنة العليا وهم الموسيقار صلاح الشرنوبى - الموسيقار عمر خيرت - الإعلامية منى الشاذلى - الموسيقار يحيى الموجى، الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل - النجم مدحت صالح - النجمه نادية مصطفى - الملحن والموزع محمد رحيم - المؤلف الموسيقى ومؤسس بيت العود نصير شمة، الكاتب الصحفى أمجد مصطفى رئيس تحرير جريدة الوفد - المايسترو أمير عبد المجيد - المايسترو عماد عاشور - المهندس عادل صالح بالشركة المتحدة - الشاعر إبراهيم عبد الفتاح".

كما حضر الاجتماع كل من المايسترو تامر غنيم والمايسترو الدكتور محمد الموجي، وذلك لمناقشة وإعداد البرنامج الفنى للمهرجان والوقوف على أهم الملامح الرئيسية لفعالياته.

وأكد داغر أن الدورة الـ32 للمهرجان ستكون استثنائية ومميزة بكل جوانبها، بما يليق بتاريخ وقيمة المهرجان، ويعكس ما تملكه مصر من تاريخ عريق في مجال الموسيقى العربية، وأشار إلى أهمية استقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر وكافة دول الوطن العربي، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المواهب الشابة والمتميزة لإبراز مواهبهم.