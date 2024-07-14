شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الحلوانى: افتتاح العلمين كان حدوتة ويشرفنى إنى عملت حاجة مع الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف الموسيقى مصطفي الحلواني عن عزفه في حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الثانية، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الموضوع كله موسيقياً معمولة كأنه حدوتة بيبدأ بظهورى على المسرح ببيانو، ثم يبدأ دخول الأغنية، ثم ظهور الراقصين مجموعات صغيرة وتكبر، ثم دخول الفنانة دينا الوديدى، خروجا بتوزيع مختلف مع العرض والألعاب النارية والشاشات، فهى حدوتة واحدة من أول ظهورى حتى قبل فقرة الفنان محمد منير".

وتابع مصطفى الحلواني: "مشاركتى وعزفي في افتتاح مهرجان العلمين إضافة في مشوارى ويشرفني إني عملت حاجة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكون منظمة بالشكل الجميل ده اللى ظهر واللى وراه ناس كتير تعبت، وبوجّه شكرى لـ أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية منى عبد الوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.