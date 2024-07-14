شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الحلوانى: ماكانش ينفع ننسى فلسطين فى موسيقى افتتاح مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني عن كيفية تأليف الموسيقى المناسبة لحفل افتتاح مهرجان العلمين بدورته الثانية وتقديم هذه المقطوعة، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المقطوعة التى قدمتها فيها أكثر من تطور، كان المطلوب إنها تدخل بشكل درامي في إحساس ومشاعر على آلة البيانو بدون وجود أي حاجة، والجزء اللى كان محمس أكثر، أن الإدارة كانت مهتمة جدا أنان مش بنقدم الترفيه وننسى اللى بيحصل في فلسطين، فكانت الفكرة أننا نعمل الترفيه بدون ما ننسى القضية وده كان حرص المهرجان أن يقدمه".

وتابع مصطفي الحلوانى: "عشان كده من أكتر الحاجات اللى كانت تريند الفترة اللى فاتت "ليفا بالستينا" ودى أغنية من أهم الأغاني المطلوبة على السوشيال ميديا وبيرقصوا عليها رقصة أصحاب الأرض ودى رقصة لها تاريخ من زمان".

واستكمل مصطفى الحلواني: "توظيف الفكرة مش فكرتى دى الفكرة اتقالت ليا، ومنها بدأنا نبنى الموسيقى في هذا الاتجاه وعملناها بشكل درامتيكي على البيانو ثم بأشكال كتيرة مختلفة من الآلات والإيقاعات، مصرية على فلسطيني على لبنانية وإلكترونيك عالمية، مع ظهور الراقصين واللى كان عددهم حوالى 70 راقصا، دخولا بقى على دينا الوديدى اللى ما خرجتش بره الحدوتة بتاعتنا، والموضوع صوتيا وموسيقيا حلو، وكان صعب على الجميع أن يبدأ الافتتاح بدون التمسك بالقضية، وطبعا زى ما كلنا عارفين أن الشركة المتحدة خصصت 60% من أرباح المهرجان لفلسطين.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.