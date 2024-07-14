شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الحلوانى: اشتغلنا على موسيقى افتتاح مهرجان العلمين فى 5 أيام وتفرغنا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني عن الوقت الذى استغرقه في تأليف المقطوعة الموسيقية التي قدمها في حفل افتتاح مهرجان العلمين بدورته الثانية، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المفروض حاجة زى دى محتاجة نشتغل عليها من أسبوعين لثلاثة أسابيع".

وأضاف: "بسبب ضيق الوقت وبسبب الأفكار الكتير اللى بتطلع وبسبب ان الناس كلها كانت نفسها تعمل أحلى حاجة، الموضوع نفسه أخد 5 أيام مثلا، ولكن كنا متطرقين ومتفرغين ليها".

واختتم مصطفى الحلوانى حديثه: عاوز أشكر أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية منى عبد الوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، واللى نفذ الافتتاح شركة DS+ للأستاذ بلال الطراوى، وعاوز أشكر المخرج محمد خليفة ودينا الوديدى كانت هايلة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.