تصغره بخمسين عاماً.. رشوان توفيق يردّ على فتاة ادّعت زواجها منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت فتاة ظهرت في إحدى المناسبات بمصاحبة الفنان القدير رشوان توفيق، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ادعت أنها تزوجت من الفنان الكبير، الأمر الذي أثار غضبه، مما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل الفوري لكشف حقيقة تلك الأخبار، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح.

وأعرب توفيق عن غضبه من الشائعة المثارة في وجهه، قائلاً في تصريحات إعلامية: “عندي 90 سنة، ومش فاهم ليه مش بيحترموا قيمة الناس الكبار في السن”.

وأكّد أنه لا يعرف الفتاة المدعيّة الزواج منه، موضحاً أنه قد يكون التقى بها في مناسبة ما لا يتذكرها.

وتابع: “بقابل شباب وبدعلهم دول قد أحفادي”.

وقال أشرف زكي، نقيب الممثلين إن النقابة قدمت بلاغًا ضد الفتاة التي ادعت زواجها من الفنان رشوان توفيق، على أن يتم تحويلها إلى النيابة والتحقيق معها، موضحًا أن الفنان الكبير هو من طلب ذلك لأنه منزعج بشدة من هذه الادعاءات لذلك لجأ للنقابة.

يُذكر أن آخر أعمال رشوان توفيق فيلم “أهل الكهف” والمعروض حالياً في دور العرض وهو بطولة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب توفيق الحكيم.