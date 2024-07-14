شاكيرا تحيي حفلًا غنائيا ضخما في نهائي “كوبا أمريكا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن المغنية الكولومبية شاكيرا سوف تؤدي عرضًا غنائيًا بعد نهاية الشوط الأول من نهائي بطولة «كوبا أمريكا»، يوم الأحد المقبل على ملعب «هارد روك» في ميامي في الولايات المتحدة.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس الكونميبول، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: «إنها نجمة كبيرة وتمثل عظمة أمريكا اللاتينية في العالم».

وأضاف: «مثل كرة القدم لدينا، سيكون يوم النهائي بمثابة احتفالية، لا يوجد أحد أفضل من شاكيرا ليكون معنا للاستمتاع بهذا النهائي الرائع».

وتحيي شاكيرا عروضًا في فعاليات رياضية عدة، إذ غنت أكثر من مرة في كأس العالم، وأدت عام 2020 مع جينيفر لوبيز عرضًا في «السوبر بول».

وهذه هي الأولى التي يقام فيها عرض موسيقي بين شوطي نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي يتنافس على لقبها في نصف النهائي الأرجنتين مع كندا، وأوروغواي مع كولومبيا.

وقد وقع الاختيار على أغنية شاكيرا «بونتيرا» من قبل اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا كأغنية رسمية للبطولة.