رامي جمال يكشف تفاصيل أول لقاء مع زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتهما في برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE، كشف المطرب والملحن رامي جمال كواليس أول لقاء جمع بينه وبين زوجته ناريمان، عندما استعانت به ليقدم لها لحن إحدى أغانيها.

وقال رامي: “أنا تعرفت على ناريمان عندما كانت تريد أن تأخذ مني لحنًا، ورايتها وطريقة كلامها عجبت أذني”.

وأضاف: “أنا شخص مش خفيف، ولم يكن يعجبني أني مركز في حاجة غير اللحن، وعندما ذهبت عملت حركات الشباب المصريين واتصلت بها أسألها روحتي”.

وتابع: “أنا أنام الساعة 12 بالليل أو واحدة لو سهران، في اليوم ده نمت الساعة 6 الصبح، واكتشفت إني ضعيف واعترفت لها في نفس اليوم”.

وأوضح رامي أنه اتخذ قرار الارتباط بزوجته سريعًا قائلًا: “أنا قلت معجب وأول إجازة لأخويا من السفر خطبت يوم الإثنين، وتزوجت يوم الإثنين اللي بعده، وصدقت فكرة إن الأرواح بتتقابل”.

وعقبت ناريمان زوجة رامي جمال قائلة: “في هذا اليوم شعرت بشيء لم يكن كبيراً ، لكنه بدأ يزيد واحدة واحدة”.

يذكر أن رامي جمال يشارك في مهرجان العلمين 2024، ومن المقرر أن يحيي حفله الغنائي ضمن حفلات المهرجان يوم 2 آب (أغسطس) المقبل.

ونشر عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” الملصق الدعائي للحفل، وكتب معلقا عليه: “مستنيكم يوم 2/8 في مهرجان العالم علمين نغني سوا من أول ألبوم لآخر ألبوم ونغني كل الألحان اللي حبتوها في حفلة مختلفة وهتبقى أحلى بيكم اعملوا منشن للي تحبو تحضروا معاهم وفي مفاجأة مني والحجز من موقع تذكرتي”.

وطرح رامي جمال الشهر الماضي أحدث أعماله الغنائية “يا دمعي”، كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع أماديو.