توقيف مغني الراب الأميركي ويز خليفة في رومانيا لحيازته مادة الحشيشة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقف مغني الراب الأميركي ويز خليفة لحيازته كمية من مادة الحشيشة بعد إحيائه حفلة ضمن مهرجان في رومانيا، تناول خلالها القنب بشكل علني على المسرح، على ما أفادت النيابة العامة الرومانية الاحد.

وأُوقف نجم الراب الذي كان من أبرز المشاركين في مهرجان “بيتش بليز” في قرية كوستينستي على شواطئ البحر الأسود، في وقت مبكر الأحد، بحسب النيابة العامة.

وتُصنَّف الحشيشة كـ”مخدّر خطر” في رومانيا، ويعاقَب على حيازتها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو لاقت رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية توقيف مغني الراب وإخراجه من مكان المهرجان.

وقال مكتب المدعي العام الروماني المسؤول عن مكافحة الجريمة المنظمة (DIICOT) في بيان الأحد: “خلال حفلة ضمن مهرجان موسيقي نُظّم في منتجع كوستينستي الساحلي، أوقف المتهم وبحوزته أكثر من 18 غراماً من مادة الحشيشة، وكان قد استهلك (على المسرح) كمية أخرى (…) على شكل سيجارة محلية الصنع”.

وأكد مصدر قريب من المحققين لوكالة فرانس برس أنه تم اعتقال ويز خليفة وأشخاص آخرين لاستجوابهم. وأضاف أنه تم توجيه التهم إلى مغني الراب ولكنّه لم يُسجَن.

وما زالت التحقيقات مستمرة، بحسب النيابة العامة.